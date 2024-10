Investigações de possível fraude no DPVAT começaram depois que a Polícia Federal foi acionada, via ofício, pela Caixa Econômica Federal

Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos em quatro cidades de Minas Gerais durante operação de combate a associações criminosas especializadas em fraude ao Seguro de Danos Pessoais por Veículos Automotores (DPVAT), na manhã desta quarta-feira (16/10).

As ações foram realizadas por equipes da Polícia Federal (PF) em Formiga, Luz, Piumhi, Guapé e em Ribeirão Preto, em São Paulo. Os envolvidos ainda foram alvo de medidas cautelares da Justiça como a proibição de se ausentar da cidade e entrar em contato com os demais investigados.

Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram depois que a corporação foi acionada, via ofício, pela Caixa Econômica Federal. Desde então, as apurações revelaram que corretores de seguro encontraram pessoas vítimas de acidentes de trânsito e mediante documentos falsos instruíam requerimentos para aumentar o valor do DPVAT.

Os registros médicos, ainda conforme a PF, eram fornecidos por profissionais da saúde. O prejuízo estimado é de R$ 2,5 milhões. A suspeita é que alguns dos beneficiários do seguro tinham ciência do esquema fraudulento.





Os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, uso de documento falso e estelionato, cujas penas máximas somadas chegam a 14 anos de prisão.