A área em torno do Edifício Roma, de 20 andares, em Montes Claros, no Norte de Minas, foi evacuada e interditada novamente pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira (27/09), depois que os vizinhos ouviram um “estrondo” no prédio, que está em obras para estabilização de sua estrutura. A edificação de alto padrão está interditada desde o início de abril, devido a danos em um de seus pilares.

Localizado entre os bairros Cândida Câmara e Jardim São Luiz, o edifício passou por um episódio crítico no dia 8 de abril, quando moradores foram retirados às pressas e encaminhados para hotéis da cidade, com hospedagem paga pela empresa responsável pela construção. A construtora iniciou obras de recuperação e estabilização da edificação para eliminar os riscos de desabamento, e os serviços continuam em andamento.

Na tarde desta sexta-feira, por volta das 15h30, os vizinhos do Edifício Roma acionaram o Corpo de Bombeiros após ouvirem um estrondo no prédio. O comandante do 7º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) de Montes Claros, tenente-coronel Josias Soares de Freitas Junior, informou que foi verificado um “dano” em um dos pilares do prédio, similar ao ocorrido com outro pilar em 8 de abril.

Diante do ocorrido, por medida de segurança, a área foi isolada em um raio de 60 metros ao redor da edificação, e os moradores foram imediatamente retirados do local. “Temos um problema na ferragem do pilar que gerou desconforto, e uma série de procedimentos foram realizados pelos bombeiros para garantir a segurança da população ao redor do prédio”, declarou o comandante.

O oficial do Corpo de Bombeiros ressaltou que os moradores da área só poderão retornar após a emissão de um laudo com a responsabilidade técnica de um engenheiro, esclarecendo a situação da estrutura e garantindo a estabilidade da construção. Somente após esse laudo, que ateste a ausência de riscos de desabamento, os trabalhadores e os moradores poderão voltar à área interditada.

O advogado Pablo Matiuscell, representante da Construtora Turano, responsável pelo Edifício Roma, alegou que o prédio está “totalmente escorado”. Ele explicou que, com o trabalho de escoramento, algumas estruturas precisam ser demolidas e alguns pilares estão sendo reforçados. “Esses pilares passarão por intervenções de reforço. Eventualmente, pode haver alguma ruptura de concreto, mas estão totalmente escorados”, assegurou o advogado.

No entanto, o tenente-coronel Josias Soares de Freitas Junior enfatizou que o dano em um pilar do prédio nesta sexta-feira é muito similar ao problema enfrentado em abril. “É prematuro emitir qualquer posicionamento sobre a situação deste pilar”, afirmou.

Susto para os moradores

Moradores e comerciantes vizinhos do Edifício Roma relataram o susto que sentiram na tarde de sexta-feira ao ouvirem o barulho do estrondo. “Ouvi um estrondo muito forte, fiquei muito estressado e ansioso. Tive que tomar um calmante”, disse o representante comercial João Gonçalves Tolentino, que mora a cerca de 100 quilômetros do edifício, fora da área interditada.

“Eu ouvi um estrondo como se o chão estivesse se abrindo. Vi todos os funcionários da obra saindo correndo. Foi um caos, todo mundo descendo apressadamente”, descreveu a comerciante Maria Cecília Correia, proprietária de um bar vizinho ao Edifício Roma, que está dentro da área isolada pelo Corpo de Bombeiros por motivos de segurança.