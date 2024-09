A Prefeitura de Belo Horizonte instalou um botão de emergência no Parque Municipal nesta sexta-feira (27/9). O dispositivo está localizado em um totem próximo à portaria da Avenida dos Andradas.





O botão permite que mulheres vítimas de importunação sexual, crianças perdidas ou qualquer pessoa em situação de emergência entrem em contato direto com o Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH).

Botão de emergência permite contato direto com o Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) Guarda Civil Municipal / PBH





Ao ser acionado, o equipamento emitirá um alerta sonoro e, simultaneamente, a equipe do COP-BH poderá ver, por meio de uma câmera, e conversar com o solicitante em tempo real para apurar a demanda. A operação do totem será realizada pela Guarda Municipal de Belo Horizonte, que já mantém uma equipe dentro do Parque Municipal.

