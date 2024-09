As queimadas impedem a visitação a um dos mais importantes patrimônios de Minas. Para garantir a segurança de fiéis e peregrinos, a reitoria do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade – Padroeira de Minas Gerais, em Caeté, na Grande BH, suspendeu a visitação ao santuário a partir deste fim de semana - sábado (28) e domingo (29), devido aos incêndios em matas, numa ameaça ao complexo religioso, histórico, ambiental e paisagístico.







De acordo com a Arquidiocese de BH, à qual o santuário está vinculado, as queimadas se agravaram na manhã desta sexta-feira (27), com um grande foco de incêndio se espalhando rapidamente a partir do trevo de Caeté. As chamas já estão próximas de algumas casas que ficam aos pés da Serra da Piedade e também do Retiro da Piedade, no território do Santuário, visitado anualmente por cerca de 500 mil pessoas.





A equipe de brigadistas do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade trabalha em colaboração com o Corpo de Bombeiros no combate aos incêndios.

As chamas, por enquanto, não ameaçam o conjunto arquitetônico, histórico e cultural que fica no ponto mais alto da Serra, mas estão próximas às estradas e de outros lugares que podem ser itinerários daqueles que peregrinam ao Santuário. "Por isso, para garantir a segurança das pessoas, as visitas estão suspensas", informa a nota da ArquidiocesedeBH.