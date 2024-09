O Viaduto Helena Greco e trechos da Avenida do Contorno, na Região Central de Belo Horizonte, serão interditados neste domingo (29/9). A interrupção do trânsito ocorrerá das 5h30 às 15h30 para as gravações do filme “Vicentina Pede Desculpas”.





Para evitar intercorrências, agentes de trânsito da BHTrans monitorarão as intervenções e orientarão os motoristas. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, os trechos bloqueados serão:





Viaduto Helena Greco, entre a Avenida Pedro II e a Rua Mato Grosso, em ambos os sentidos;

Avenida do Contorno, entre a Rua Paracatu e a Rua Araguari, no sentido Rodoviária;

Avenida do Contorno, entre a Rua Rio Grande do Sul e a Rua Uberaba, no sentido Contagem;

Viaduto Oeste, no sentido Contagem, no Complexo da Lagoinha;

Desvios

As linhas de transporte coletivo terão seus itinerários e pontos de embarque e desembarque alterados, seguindo os desvios.





Sentido Contagem / Rodoviária: Avenida do Contorno, Rua Paracatu, Rua dos Tupis, Rua Araguari, Avenida do Contorno (sentido Rodoviária).

Sentido Rodoviária / Contagem: Avenida do Contorno, Rua Rio Grande do Sul, Rua dos Tupinambás, Avenida Olegário Maciel, Rua dos Goitacazes, Rua Rio Grande do Sul, Avenida Augusto de Lima, Rua Uberaba, Avenida do Contorno (sentido Contagem)

Viaduto Oeste - Sentido Contagem: Complexo da Lagoinha, à direita na Avenida Nossa Senhora de Fátima, Rua Peçanha, Avenida Pedro II, Viaduto B, Avenida Olegário Maciel, Rua dos Goitacazes, Rua Rio Grande do Sul, Avenida Augusto de Lima, Rua Uberaba, Avenida do Contorno (sentido Contagem).