Duas motocicletas e diversas mercadorias de origem estrangeira foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Carmópolis de Minas (MG), no Centro-Oeste, nessa quarta-feira (25/9). O motorista, de 38 anos, foi preso pela prática de receptação e uso de documento falso.







A PRF abordou um caminhão-baú na altura do km 597 da BR 381, que seguia de São Paulo (SP) para o interior do estado da Bahia. O veículo apresentava várias irregularidades de trânsito e continha duas motocicletas com várias inconsistências nos elementos de identificação.





Após consultas aos sistemas de segurança pública, foi constatado que os veículos foram furtados na cidade de São Paulo (SP) nos dias 17 e 19 de setembro e utilizavam placas falsas. Além disso, o motorista apresentou documentos falsos referentes às motos.

No baú também foram identificados diversos produtos de origem estrangeira sem nota fiscal, como celulares, fones de ouvido, caixas de som, autofalantes, entre outros equipamentos eletrônicos. A atividade foi considerada como prática de descaminho.

O condutor foi preso e encaminhado, juntamente com as motocicletas, à polícia judiciária em Carmópolis de Minas (MG) para as providências legais cabíveis. As mercadorias irregulares foram lacradas e encaminhadas à Receita Federal.