Soldados do Corpo de Bombeiros resgataram, na manhã da última terça-feira (22/9), um búfalo que caiu na piscina do Catiguá Campestre Clube, na cidade de Oliveira, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o animal, com aproximadamente 300 quilos, estava nadando de um lado para o outro na piscina, que tem dois metros de profundidade.





Segundo o responsável pelo clube, o animal foi encontrado na piscina pela manhã, quando os primeiros funcionários chegaram para trabalhar. Eles tentaram, sem sucesso, resgatar o búfalo e, então, optaram por chamar o Corpo de Bombeiros.

A retirada do animal foi realizada com técnicas de resgate que utilizaram cordas e polias. O búfalo não apresentava ferimentos e estava saudável. Já fora d’água, foi entregue ao seu responsável, um fazendeiro.





Segundo os bombeiros, o animal invadiu o clube porque algumas cercas de pastagem na região foram danificadas por um incêndio.

