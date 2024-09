Foi preciso cuidado na captura do animal, que estava no estacionamento do Banco do Brasil

Comerciantes e pedestres do centro de Alfenas, na Região Sul de Minas Gerais, se depararam na manhã desta sexta-feira (20/9) com uma ave nativa do cerrado, a seriema, adentrando diversas lojas da cidade.



A situação mobilizou o Corpo de Bombeiros do estado (CBMMG), em razão do tumulto e da preocupação das pessoas nos locais.

Conforme os militares, foi preciso cuidado na captura do animal, que estava no estacionamento do Banco do Brasil e visivelmente agitado fora do habitat natural.

Os bombeiros contiveram a seriema. Não houve feridos, e o animal foi devolvido em segurança à zona rural mais próxima da ocorrência.

A ave foi devolvida em segurança à zona rural mais próxima

