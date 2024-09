Familiares e vizinhos precisaram carregar o caixão de um ente querido morro acima em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de BH, nessa quinta-feira (19/9). A rua, que não é asfaltada, foi molhada por um caminhão pipa e ficou coberta de lama, o que teria impedido o carro da funerária de transitar.





O caso aconteceu na Rua Dezoito, no Bairro Nazaré. “É sem asfalto e com muita poeira, não tem cascalho nem nada. Tiveram que carregar o caixão. A funerária estava esperando lá em cima (do morro) porque, se o carro descesse, não subia de volta”, conta uma moradora de um bairro próximo, o Vale do Sol, que ficou sabendo do acontecido.





No vídeo que registra o momento em que sete homens carregam o caixão, é possível ouvir a indignação dos envolvidos. As imagens mostram a rua de terra enlameada.





Diante do acontecido, o secretário de obras da Prefeitura de São Joaquim de Bicas, Ademir Resende, afirmou que "parte do bairro já foi pavimentado, e o restante está em processo". Segundo ele, as obras de drenagem, para as vias serem asfaltadas em seguida, já começaram.





Ademir explica que o caminhão pipa estava molhando a rua para mitigar a poeira na via. Ele diz que ações como essa estão sendo feitas uma vez que o município está há dias sem chuvas. Diante da situação, o secretário destaca que o caminhão conseguiu descer e subir a rua e coloca em questão se o carro poderia ter conseguido.

A reportagem tenta contato com a funerária, mas até agora não obteve retorno.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata