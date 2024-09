Uma menina de 1 ano e 6 meses morreu por volta das 17h dessa quarta-feira (18/9), nas proximidades de uma escola de Araxá, no Alto Paranaíba. Segundo a Polícia Militar (PM) da cidade, a vítima foi atropelada pelo carro da tia, na Avenida João Moreira Sales, no Bairro Morada do Sol.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança foi levada, com politraumatismo craniano, pelas próprias tias para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Alzira Duarte de Paula, onde faleceu pouco tempo depois.





Ainda segundo a PM, a condutora do carro relatou que, inicialmente, ela e sua irmã, ambas com 29 anos, se deslocaram até a escola para buscar a criança.





A motorista estacionou o veículo Honda/Fit. Em seguida, a irmã dela desceu do carro e abriu a porta traseira do lado direito, por onde entraria a menina. “Inesperadamente, a criança, que estava encostada na porta, caiu para fora do veículo. Ao ver a queda da criança, a tia se assustou, causando o acidente”, informou a PM.





A reportagem indagou à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) se o caso está sendo investigado, bem como se foi realizada perícia no local e se as tias da criança prestaram depoimento ao delegado de plantão e aguarda retorno.