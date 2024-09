O resultado das inscrições será divulgado no site do Cadastro Escolar no dia 4 de dezembro

O Governo de Minas Gerais divulgou o Calendário Escolar 2025 e as inscrições para quem deseja uma vaga na rede pública de ensino começam dia 1° de outubro e vão até 1°de novembro. Os pais ou responsáveis de crianças e adolescentes terão a possibilidade de garantir vaga para os filhos em escolas estaduais e nas escolas municipais das cidades que aderiram ao Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem).

Este ano, o Cadastro Escolar contará com uma novidade. O uso do número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do aluno no momento da inscrição será obrigatório. Para aqueles que ainda não têm o CPF, é possível realizar o cadastro gratuitamente pela internet no site da Receita Federal.





O resultado das inscrições será divulgado no site do Cadastro Escolar no dia 4 de dezembro. Desta data em diante, os pais e responsáveis devem acessar novamente o site para conferir a escola para onde o estudante foi direcionado. Mas atenção, a confirmação da matrícula na rede estadual será a partir do dia 18 de dezembro, presencialmente na instituição. Caso o encaminhamento ocorra para uma escola municipal, os responsáveis devem ficar atentos ao calendário de matrícula do município e se dirigir ao local com os documentos necessários.









Quem pode se matricular?





As inscrições para o novo cadastro são direcionadas aos estudantes que pretendem entrar na rede pública de ensino ou que desejam mudar de colégio no ano de 2025. Além disso, podem se cadastrar os alunos matriculados em 2024 em escola pública, mas que a unidade de ensino não oferecerá, em 2025, o nível de ensino ou ano de escolaridade subsequente a ser cursado pelo estudante.

Como irá funcionar a renovação de matrícula?



O processo de Renovação de Matrícula será realizado de maneira automática, assim como no ano de 2023. O aluno que se encontra matriculado e frequente em uma unidade de ensino da rede estadual até o dia 27 de setembro, terá assegurada a matrícula na mesma unidade escolar, desde que a escola da matrícula ofereça a etapa a ser cursada pelo estudante em 2025.







Confira as informações necessárias para inscrição:

Pais ou responsáveis, ou o próprio estudante, quando maior de idade, poderão acessar o site Cadastro Escolar a partir do dia 1° de outubro para a realização do cadastro.

No momento da inscrição, os candidatos ou seus responsáveis deverão apresentar informações como nome completo, data de nascimento, endereço, número da carteira de identidade do aluno, CPF do aluno, filiação ou nome do responsável legal.

Para pessoas que não têm acesso à internet, as inscrições poderão ser feitas presencialmente nas escolas estaduais e/ou municipais.

O encaminhamento para a matrícula dos alunos inscritos no Sucem é realizado de acordo com a disponibilidade de vagas por turno, o espaço físico de cada instituição, o tipo de atendimento prestado e o nível de ensino oferecido, sempre respeitando os critérios de alocação e desempate na seguinte ordem de preferência:



I – estudante com deficiência;

II – zoneamento;

III – zona;

IV – estudante com irmãos que frequentam a escola pretendida, respeitando-se o zoneamento;

V – estudante já integrante da rede pública de ensino;

VI – estudante menor idade.







