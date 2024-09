Uma tamanduá fêmea foi resgatada debilitada e com patas queimadas em meio a um incêndio na área de preservação de uma empresa no município de Prata, no Triângulo Mineiro. O fogo no local se propagou há dez dias e segue trazendo consequências à flora e à fauna locais.

Um vídeo mostra a Polícia Militar de Meio Ambiente e a brigada da empresa recolhendo o animal antes de ele ser levado ao setor de cuidados de animais silvestres da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), onde recebe cuidados.

Além de ter as quatro patas feridas por causa do fogo, a tamanduá estava com glicemia baixa, fraca e coberta de fuligem. Existe o risco de ela não se recuperar.

O incêndio na reserva legal às margens da rodovia BR-153, em Prata, destruiu cerca de 500 hectares. Não há informações sobre a causa da queimada.