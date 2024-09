A Polícia Civil (PCMG) de Araxá, no Alto Paranaíba, prendeu nessa terça-feira (17/9), preventivamente, um homem suspeito de ter estuprado uma jovem, de 21 anos. Outro suspeito que ainda não foi identificado e também teria praticado o crime está sendo procurado.





De acordo com a vítima, ela foi estuprada pelos dois homens na saída de uma festa no Bairro Aeroporto, em 8 de agosto. A jovem contou que estava embriagada e desmaiou no momento do crime.





Conforme a PCMG, o suspeito preso responde por estupro de vulnerável e coletivo.





Segundo informações da investigação, inicialmente, a vítima se perdeu das amigas na saída da festa e se sentou na calçada, tentando entrar em contato com elas. A jovem conta que, nesse momento, um homem se aproximou e tentou conversar, mas ela não deu atenção a ele. Pouco tempo depois, ela disse aos policiais que o suspeito se aproximou novamente, seguido de outro homem em uma bicicleta.





Estupro e desmaio





A dupla teria se aproveitado da embriaguez da jovem, a carregaram a pé para um local próximo e a estupraram.





Ainda conforme a PCMG, a vítima desmaiou durante os abusos, não conseguindo se defender.



Três testemunhas foram ouvidas até o momento, e as investigações continuam.