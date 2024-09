Nas últimas 24 horas, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) atendeu a um total de 257 chamados de incêndios em vegetação. Cinco pontos merecem destaque: Parque Estadual Serra do Papagaio, Santuário do Caraça, Parque Estadual de Paracatu, Monumento Natural Estadual Serra da Moeda e Unidade de Conservação Municipal e Particular de Ferros.





A situação mais preocupante é a do Parque Estadual Serra do Papagaio, onde o combate aos focos de incêndio acontecem em quatro pontos pelo 11º dia consecutivo. Em apenas um deles, na Frente Congonhal, o fogo é considerado debelado. Em outros três, Serra da Careta, Frente Garcias e Frente Pinheiral, estão sendo feitos rescaldo e monitoramento.

O Santuário do Caraça está em seu oitavo dia de combate. e os principais pontos de intervenção são no Pico da Verruguinha e Capivari, sendo que o vento é a principal preocupação, pois, desde segunda-feira (16/9), foi o responsável pela reignição. As visitas ao Santuário Nossa Senhora da Piedade seguem proibidas.





Pelo quinto dia consecutivo, os bombeiros fazem os trabalhos de rescaldo e monitoramento da área já queimada do Parque Estadual de Paracatu. A preocupação é evitar a reignição.





No Monumento Natural Estadual Serra da Moeda, a quarta-feira (18/9) representa o segundo dia de operação. A preocupação é evitar que a área queimada seja expandida.

Na Unidade de Conservação Municipal e Particular de Ferros, os bombeiro estão no oitavo dia de combate ao fogo, e está sendo feita avaliação de novos focos.





Em outra área do estado, a Apa Cochá e Gibão, em Bonito de Minas, no Norte do estado, os bombeiros realizam uma operação preventiva e um monitoramento da área.





Fogo urbano





Na noite dessa terça-feira (17/9), o Corpo de Bombeiros de João Monlevade foi chamado para atender a um incêndio em vegetação na Avenida Wilson Alvarenga, 4, Bairro Belmonte. A chamada chegou por volta das 18h. Havia risco 1 para posto de combustível próximo.





Foram utilizados 50 mil litros de água, com o incêndio sendo controlado. A área queimada é de cerca de 20 hectares. O terreno pertence a uma siderúrgica. Os bombeiros tiveram auxílio de 33 brigadistas da empresa.





Em Jaboticatubas, os bombeiros fazem, desde as 8h desta quarta-feira, uma operação de combate à reignição às margens da rodovia MG-010, na altura do KM 55, uma reserva florestal, próxima ao Condomínio Estâncias da Mata.

Na Grande BH, há labaredas altas, nesse momento, na mata do Bairro Bela Vista, em Vespasiano. A preocupação é que o fogo esteja próximo a uma área residencial, onde há, inclusive, prédios. O vento contribuiu para a propagação do fogo.