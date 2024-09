Cachorro recebeu pontos no ferimento

Um cachorro foi atacado e ferido com um facão em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta segunda-feira (16/9). A agressão foi filmada por uma câmera de segurança do supermercado onde o crime aconteceu. O agressor ainda não foi preso.

As imagens mostram o momento em que um cão vira-lata se aproxima, pulando a aparentemente latindo. O homem usa um facão que tinha à mão para golpear o animal. Ele cortou o focinho do animal, que logo se afastou.





O caso foi no bairro Pequis, na zona oeste de Uberlândia. O cão recebe cuidado de trabalhadores do supermercado e de moradores da região.

Ainda segundo testemunhas, logo após ferir o cachorro, o homem ainda o seguiu e jogou uma bicicleta contra o animal.

O homem não foi identificado, mas o vídeo da agressão já foi repassado às polícias Militar e Civil e pode ajudar na prisão do agressor.

O animal recebeu atendimento veterinário. Ele recebeu cerca de 10 pontos no corte aberto em seu focinho, mas não corre mais riscos.