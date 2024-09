Três adolescentes tentaram matar uma mulher de 44 anos, nessa segunda-feira (16/9), enquanto ela dormia, em Bambuí, no Centro-Oeste de Minas. Os suspeitos invadiram a casa da vítima e a agrediram com golpes de faca, madeira e ferro, atingindo suas mãos e cabeça. O crime ocorreu no Bairro Populares.





Conforme a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o trio teria atacado a mulher após ela ingerir uma droga que havia sido escondida por eles.





A vítima foi encontrada em estado grave. De acordo com a Polícia Militar, ela perdeu muito sangue e estava inconsciente. Os próprios policiais a levaram ao Hospital Nossa Senhora do Brasil, onde recebeu atendimento médico de urgência.





Trio apreendido





A Polícia Militar localizou dois dos suspeitos, de 15 e 16 anos, em uma casa abandonada na cidade. O terceiro adolescente, também de 15, foi apreendido na casa dele, onde os policiais encontraram materiais furtados do pátio conveniado ao Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran).





Os três adolescentes possuem antecedentes criminais e são conhecidos no meio policial.





Os suspeitos foram apreendidos em flagrante pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado. Após passarem pelo Conselho Tutelar, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Bambuí.



Na delegacia, a apreensão foi ratificada pela prática de homicídio qualificado, cometido por motivo fútil.





*Amanda Quintiliano especial para o EM