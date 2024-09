Um crime de legítima defesa. Foi o que aconteceu, na noite dessa segunda-feira (16/9), quando o policial penal matou um homem que tentou roubar seu carro, no Bairro 1º de Maio, na Região Norte de Belo Horizonte.





O policial estava com o carro estacionado na Rua Volts, quando o suspeito, identificado por Cleison Marcos Ramos, surgiu armado com um revólver, apontado para o policial penal e sua filha que também estava no veículo.





Cleison, que estava com um comparsa, anunciou o assalto. Ele não contava, no entanto, que se tratava de um policial penal, que sacou seu revólver e atirou. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).





O comparsa de Cleison fugiu e ainda não foi encontrado.





Investigações





A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou, por meio de nota, na manhã desta terça-feira (17/9), que as apurações no âmbito criminal são de responsabilidade da Polícia Civil

“Informamos que a Sejusp teve ciência sobre a ocorrência envolvendo o policial penal. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, ouvido e liberado. Vale ressaltar que a ocorrência se deu fora do horário de trabalho do servidor e que as apurações no âmbito criminal são de responsabilidade da Polícia Civil. Destacamos que, por meio de sua Corregedoria, a Sejusp apura administrativamente com rigor a ocorrência, guardando sempre o direito à ampla defesa e ao contraditório”.