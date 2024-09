Um homem de 40 anos foi morto a tiros por um policial penal nesse domingo (15/9), no Bairro Vila Maria Helena, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Segundo o boletim de ocorrência, câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima, ao sair de casa com sua moto, foi surpreendida pelo policial, que atirou pelo menos quatro vezes contra suas costas.

De acordo com as imagens, o motociclista havia acabado de estacionar no acostamento quando foi abordado e atingido, sem chance de reação. A perícia da Polícia Civil confirmou a morte ainda no local.

O policial penal, em depoimento, negou a versão captada pelas câmeras e alegou que agiu em legítima defesa. Segundo ele, mais cedo, havia tido um desentendimento com a vítima, que teria culminado em uma briga à noite. Ele afirmou que, ao ser ameaçado e agredido, reagiu atirando para se proteger.

Quando a PM chegou ao local, encontrou o corpo no chão, e o policial penal estava sendo contido por outro policial militar que passava pela região e interveio na situação.

Em nota, a Polícia Civil informou que o policial penal foi preso em flagrante e autuado pelo crime de homicídio qualificado. Após prestar depoimento, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

