A manhã desta segunda-feira (16/9) foi marcada por tumulto no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) em Juiz de Fora, na Zona da Mata, depois que detentos incendiaram uniformes dentro de uma das celas.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o episódio foi uma "subversão da ordem", mas o controle da unidade foi rapidamente restabelecido pelos policiais penais.

A confusão teve início durante a apreensão de 162 buchas de maconha na cela de um preso, no domingo (15/9). O detento assumiu ser o dono da droga, de acordo com o boletim de ocorrência ao qual o jornal Estado de Minas teve acesso. Segundo a apuração da reportagem, as drogas chegaram por meio de um drone, que sobrevoou o presídio e lançou as buchas lá dentro. No entanto, a Sejusp não confirmou como as drogas entraram no local.

Ainda conforme a apuração do EM, desde que o Ceresp foi reaberto há três meses, os policiais penais têm realizado apreensões de materiais ilícitos que entram na unidade. Essas apreensões têm causado revolta entre os detentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Na situação desta segunda-feira, ninguém se feriu. Segundo a Sejusp, “os envolvidos serão ouvidos e poderão enfrentar sanções administrativas".