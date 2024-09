Uma mulher, de 35 anos, suspeita de maus-tratos a um bebê, de apenas 1 mês, em Belo Horizonte, foi presa pela Polícia Civil (PCMG), em Itamonte, no Sul do estado. A mãe da criança, de 30, também foi levada pelos policiais. As duas viviam um relacionamento.







Segundo a delegada Letícia Muller, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, em julho, na Região Norte de BH, as duas mulheres e um homem foram agredidos por populares, em razão de maus-tratos contra a criança.





Em 13 de julho, a mãe do bebê desconfiava que a companheira, então desaparecida, estaria com seu filho e se drogando.





A Polícia Civil passou a investigar e, quando encontrou a criança, confirmou a denúncia de maus-tratos. Ela estava desnutrida e cheirando mal. Além disso, tinha marcas pelo corpo, principalmente nas nádegas.





“Não existem, ainda, provas de que tenha ocorrido algum abuso sexual. As marcas podem ter sido ocasionadas pela falta de asseio, de banho”, diz a delegada.

