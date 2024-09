Operação encontra drogas com a maioria dos participantes do baile funk

Um baile funk, que ocorria no Beco Marajá, no Morro do Carapina, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, foi fechado na noite de domingo (15/9) durante uma operação conjunta. Participaram da ação a Polícia Militar (Gepar Carapina e Tático Móvel), o Poder Judiciário (Comissariado da Infância e Juventude) e a Fiscalização de Posturas do Município.

Os militares do Gepar Carapina já tinham conhecimento da realização dos bailes funk clandestinos. O evento ocorria em um bar situado no alto do Morro do Carapina, no Beco Marajá. O local era utilizado para prostituição infantil, venda de drogas e reuniões de lideranças do tráfico, frequentemente com a presença de infratores armados.

Os bailes eram organizados de forma que apenas os participantes tomavam conhecimento da data e do local, visando dificultar a fiscalização.

No entanto, o Serviço de Inteligência da PM de Governador Valadares conseguiu identificar a data do evento. Com isso, foi possível realizar a intervenção policial em conjunto com as equipes do Comissariado da Infância e Juventude e os fiscais de Posturas do Município.





No local, estavam cerca de 250 pessoas, incluindo diversos envolvidos com o tráfico de drogas (Gangue da Varginha e Gangue do Buracão), um candidato a vereador de Valadares, além de 25 adolescentes e uma criança de poucos meses.

Drogas que foram descartadas pelos frequentadores foram encontradas. O local é de difícil acesso e possui a presença de olheiros, o que dificulta as apreensões.

O proprietário do local foi autuado e o estabelecimento fechado. Os moradores dos arredores, que sofriam com o barulho do baile que se estendia até altas horas da madrugada, disseram estar aliviados.