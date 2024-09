Milhares de pessoas se reuniram ao redor da árvore dedicada a Padre Victor, em Coqueiral, no Sul de Minas, para uma missa ao ar livre na zona rural nesse domingo (15/9). Os devotos fizeram questão de agradecer pelas inúmeras bênçãos recebidas pelo beato. Ao final da missa, os produtores rurais “aguaram” a árvore, pedindo chuva a Padre Victor.

A tradição acontece há 20 anos em volta da árvore dedicada a Padre Victor. Dona Adelma Penaforte participa desde o início. Ela vem acompanhada do terço, que faz questão de carregar. “Desde a primeira peregrinação, há 20 anos, todo ano coloco nas mãos do Padre Victor, pedindo bênçãos para a nossa vida. Em toda dificuldade, a primeira pessoa que vem à nossa mente é o Beato Padre Victor. Sempre pedimos a ele proteção e bênçãos”, disse a aposentada.

Dona Alba participa há 20 anos da missa TV Alterosa Sul de Minas

A cruz feita pelo beato há 300 anos se destaca no tronco da árvore. Em 1875, o Padre Victor passou por Coqueiral e realizava cerimônias de batizado, casamento e benção aos moradores. O engenheiro agrônomo Seo Luiz explica essa tradição. “Ele andava a cavalo naquela época e parava nesse local, onde havia a sombra da árvore. Com um canivete, fez uma cruz. Com o tempo, os mais velhos morreram, a área virou mato e eu vim trabalhar na Emater em Coqueiral. Tive o prazer de descobrir essa árvore. Fui cético, mas continuei conversando e, depois, fui à igreja, e o grupo de devotos começou”, relembra Luiz Geraldo Rezende Reis.

Os anos se passaram e o grupo só aumentou. “A caminhada só foi crescendo. De cinquenta pessoas, hoje temos cerca de mil e quinhentas pessoas acreditando na fé, e todos que vêm pedem uma graça. Inclusive eu estou pedindo uma graça para a minha esposa e certamente ela será atendida”, completa o engenheiro agrônomo.

Dona Alba, de 81 anos, tem o prazer de participar do ritual de fé. A aposentada explica que pretende praticar a caridade ensinada pelo Padre Victor. “A caridade me emociona. A caridade vem de dentro para fora. É uma essência. Ele é um exemplo coletivo para todos nós, e eu só tenho que agradecer”, diz Dona Alba Penaforte.

As terras onde está a árvore foram adquiridas pelo produtor rural Leandro Vilela, que se sente abençoado em poder ajudar. De acordo com o produtor, há um projeto para a construção de uma capela no local. “Isso aqui é uma bênção para a cidade. O Padre Victor, com sua história de vida e serviço ao próximo, deu um exemplo. Hoje, muita gente com fé nele consegue milagres, curas de doenças e muitas bênçãos. Adquirimos o local para cuidar e colaborar com todos, fazendo o possível para manter a fé e continuar os milagres dele”, diz o produtor rural Leandro Vilela.

Cruz feita por Padre Victor há 300 anos ainda está na árvore TV Alterosa Sul de Minas

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Ao final da missa, os produtores rurais se reuniram e "aguaram" os pés da árvore do Beato. Segundo o engenheiro agrônomo, há mais de 150 dias não chove no Sul de Minas e apenas o Padre Victor pode ajudar. “Todo ano é assim, quando enfrentamos uma seca, sempre pedimos ajuda ao Padre Victor e ele nos atende. O agro está sofrendo com a falta de chuva. O déficit hídrico preocupa. As lavouras de café pedem socorro. Só o Padre Victor pode salvar e temos fé que a chuva virá por intermédio dele”, finaliza o engenheiro agrônomo.