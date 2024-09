Vice-governador Mateus Simões (Novo), à esquerda, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), em evento de solenidade do início das obras da Linha 2 do metrô de Belo Horizonte

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, afirmou que todos os responsáveis por incêndios ambientais estão sendo investigados criminalmente e serão punidos. O número de queimadas prejudica a qualidade do ar, agravada pelo clima seco, e esta segunda-feira (16/9) marca o 150º dia sem chuvas na cidade.

“Nós estamos conduzindo investigações criminais contra todas as pessoas que estão iniciando os incêndios. É inadmissível que alguém provoque um incêndio em um momento como este”, afirmou o vice-governador.

Ele também explicou que serão responsabilizadas as pessoas que incendiarem tanto áreas públicas quanto terrenos privados. “Não interessa se a pessoa está queimando lixo na sua casa, se está queimando a beirada do seu terreno ou se já fez isso no passado; é inadmissível, é criminoso, e qualquer tipo de incêndio iniciado por um cidadão em qualquer área do estado será punido”, afirmou.

Segundo ele, foi instalado um grupo contínuo de acompanhamento que envolve bombeiros, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria Geral e as polícias, com um suporte que, ao todo, conta com mais de 100 funcionários extras.

Simões também comentou que está sendo discutida a necessidade de um novo contrato para combate aéreo de incêndios. “O volume de uso das horas de combate aéreo foi tão grande até agora que talvez precisemos fazer uma contratação adicional, mas temos dado conta da resposta aos incêndios”, disse Simões.

“O que estamos vivendo é uma falta de cuidado das pessoas com o manejo do fogo em uma época em que não se pode queimar nada ao ar livre. Portanto, é um pedido para que as pessoas tenham cuidado", concluiu o vice-governador.

A reportagem entrou em contato com o Governo do Estado de Minas Gerais para obter mais informações e aguarda retorno. O espaço continua aberto para manifestações.