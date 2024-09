O coronel Anderson Passos, bombeiro militar reformado, falou sobre queimadas e a dificuldade de se combater incêndios em área urbana, durante entrevista ao "EM Minas", na TV Alterosa, nesse sábado (14/9). Segundo Passos, 99,1% dos incêndios são provocados por ação humana.







“Quando comecei a perceber que os incêndios são graves, não só pela perda econômica, mas pelo dano ambiental que causam, me interessei por isso. Fiz um mestrado na Universidade Federal do Triângulo Mineiro sobre incêndios, especificamente em canaviais, que é uma área muito recorrente da cidade onde moro, na região de Uberaba”, explica.





“Quando há nuvens de tempestade, pode ter raios que causam incêndios. Tudo que estamos vendo nessa época, estamos caminhando para o período mais crítico, já que não tivemos formação de nuvens de chuva, são incêndios causados pela mão do homem. O pior é que todo incêndio começa do tamanho de um palito de fósforo e toma essas proporções que estamos vendo. É preciso abandonar o mito de que uma 'guimba' de cigarro foi jogada pela janela do carro e acabou causando incêndio. Que uma garrafa, um copo jogado no mato, acabou causando um efeito de lente e gerando um incêndio”, ressalta.





EM Minas

