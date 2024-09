Uma loja de roupas, calçados e acessórios no Centro de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi destruída por um incêndio criminoso, na madrugada desta quarta-feira (18/9). Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que dois homens vandalizam e incendeiam intencionalmente o estabelecimento.





No vídeo, os criminosos quebram a vidraça da loja com martelos e depois jogam algum tipo de artefato incendiário dentro do local. Uma explosão acontece, e o fogo se alastra. Em seguida, a dupla foge.





Vizinhos viram o que se passava e chamaram o Corpo de Bombeiros, que demorou cerca de 40 minutos para controlar o fogo.





Tanto o interior da loja quanto a maior parte do estoque ficaram queimados, e a Defesa Civil ainda avalia os danos estruturais.



O caso é um mistério pelo fato de ser um incêndio criminoso, mas não houve histórico que o justifique. A dona do comércio informou à Polícia Militar que não possui atrito com ninguém e não recebeu ameaças anteriores.





A Polícia Civil vai investigar, e não há previsão de reabertura da loja.