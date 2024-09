Um homicídio chocou os moradores do Bairro Nova Esperança, em Ipatinga, na Região do Vale do Rio Doce, na noite dessa terça-feira (17/9). Um jovem, de 22 anos, foi alvejado com vários tiros, próximo à sua residência, por volta das 19h30.







Segundo o boletim de ocorrência, dois adolescentes, de 16 anos, foram identificados como suspeitos do crime.





A vítima estava em uma motocicleta quando foi atingida pelas costas por um dos disparos. Mesmo ferido, tentou fugir acelerando o veículo, mas perdeu o controle ao colidir com um muro. Após a queda, o jovem correu em direção à Rua Vereador Samuel Gomes Lopes, antiga Rua 1, onde acabou caindo, e morreu.





A perícia compareceu ao local e realizou os procedimentos necessários, liberando o corpo da vítima para o Posto Médico-Legal, onde passará por necrópsia. A vítima deixou uma esposa grávida, prestes a dar à luz.

Ainda de acordo com o boletim, a suspeita é que a vítima teria "cagoetado", ou seja, falado algo que os suspeitos do crime fizeram. Mas isso será investigado pela Polícia Civil. Até agora, os adolescentes não foram encontrados.