Uma adolescente de 17 anos, que foi dada como desaparecida na última quarta-feira (9/10), em Conceição do Rio Verde, no Sul de Minas Gerais, foi encontrada no Maranhão. O paradeiro da adolescente foi descoberto em parceria com as polícias civil de São Paulo e do Maranhão.





Durante o levantamento foi constatado que, na data do desaparecimento, a jovem embarcou de maneira voluntária em um voo para a cidade de Mata Roma, no nordeste brasileiro. Ela estava acompanhada do namorado, contra quem havia medidas protetivas deferidas em setembro deste ano.





Conforme a Polícia Civil de Minas Gerais, a adolescente estava em segurança e informou que fugiu de casa por vontade própria. Ela afirmou que não foi vítima de qualquer tipo de violência ou abuso.





O delegado Otávio Machado Lacerda informou que o Conselho Tutelar de Conceição do Rio Verde e o Ministério Público de Minas Gerais foram acionados e estão tomando as medidas necessárias para o retorno da adolescente para o estado. A investigação segue em andamento.