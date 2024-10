Incêndio no CRAS de Pompéu deixou itens destruídos

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Pompéu, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, foi alvo de vandalismo e furto nessa segunda-feira (28). Dois adolescentes foram apreendidos, suspeitos de invadir o local, enquanto outros três suspeitos ainda são procurados pela polícia.

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o crime foi descoberto apenas quando os servidores chegaram para o expediente e encontraram o prédio destruído. O grupo furtou cinco notebooks e uma televisão de 50 polegadas e, em seguida, ateou fogo no local, causando a perda de documentos importantes, além de móveis e equipamentos. Pichações e sinais de depredação foram encontrados em várias áreas do prédio.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e iniciou as buscas pelos envolvidos. Até o momento, dois notebooks foram recuperados com os adolescentes apreendidos. As autoridades locais seguem investigando e procurando os outros suspeitos.

A Secretaria de Desenvolvimento Social lamentou o ocorrido, destacando a importância do Cras para a comunidade e o impacto negativo que o crime causou nos serviços essenciais prestados à população.

