A Polícia Militar encontrou o carro que teria sido utilizado pelos criminosos que mataram o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, ameaçado de morte pelo PCC.





O Gol preto estava na Av. Otávio Braga de Mesquita, próximo ao Aeroporto de Guarulhos, onde o homem foi morto. Testemunhas viram quando cinco homens desceram do veículo e disparam contra o empresário, informou o capitão Simões ao programa Brasil Urgente, da Band.





Pessoas relataram o uso de fuzil e metralhadora pelos criminosos. Os policiais encontraram no carro munições de fuzil e um colete à prova de balas.





O ataque a tiros deixou o empresário morto e ao menos três feridos. Gritzbach era o pivô de uma guerra interna na facção criminosa e foi alvo de um atentado no Natal do ano passado.





Imagens que circulam nas redes sociais mostram ao menos um baleado na pista que dá acesso ao embarque do aeroporto, e outro no aeroporto. Não há detalhes do estado de saúde dos outros feridos na ação. A coluna tenta contato com o aeroporto de Guarulhos. A nota será atualizada caso tenha resposta.





A polícia investiga se ele foi assassinado a mando do PCC, mas não descarta outras possibilidades, como queima de arquivo. Ele havia assinado acordo de delação premiada e tinha vários inimigos agentes públicos, a quem disse ter pago altos valores em propinas.

