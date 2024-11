Morreu, aos 74 anos, nesta sexta-feira (8), Dom Antônio de Orleans e Bragança, membro da Casa Imperial e da família imperial brasileira. Autointitulado príncipe imperial do Brasil, Dom Antônio estava internado desde agosto na Casa de Saúde São José.





O velório será na igreja da Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, na Glória, Rio de Janeiro. Os detalhes da cerimônia ainda serão divulgados.





Nascido no Rio de Janeiro, Dom Antônio estava internado com problemas respiratórios desde agosto na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul da capital fluminense.

Sobre Dom Antônio

Ele deixa a esposa, Dona Christine de Ligne, e quatro filhos, Dom Pedro Luiz e Dom Rafael, Dona Amélia e Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança.De acordo com o site da Família Imperial, Dom Antônio seria o terceiro na linha sucessão ao trono e à Coroa do Brasil caso ainda houvesse monarquia no país.Em nota, a Casa Imperial do Brasil confirmou o falecimento de Dom Antônio e pediu orações: “Profundamente consternado, o Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Chefe da Casa Imperial do Brasil, a todos encarece orações em sufrágio da alma de seu dileto e sempre leal irmão”, diz a carta.

Irmão de Dom Luiz e de Dom Bertrand, Dom Antônio nasceu no dia 24 de junho de 1950, no Rio de Janeiro, e é o sétimo dos doze filhos do príncipe Dom Pedro.





Em 1976, se formou em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia de Barra do Piraí (atual Centro Universitário Geraldo Di Biase), no Sul do Rio de Janeiro. Trabalhou na Construtora Adolpho Lindenberg e na NUCLEN, além de fazer parte da assessoria da presidência da Varig Agropecuária S.A. e atuar na área comercial de diferentes empresas do Grupo Belga-Mineiro.





Além de português, Dom Antônio falava fluentemente francês e compreendia bem alemão e inglês. Ele também produziu mais de 600 aquarelas, em que retratou as belezas naturais do Brasil e a arquitetura tradicional brasileira e europeia.





Dom Antônio de Orleans e Bragança também era conhecido por defender a restauração da monarquia no Brasil.