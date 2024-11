O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), fez harmonização facial em uma clínica de estética na capital paulista. O estabelecimento compartilhou fotos de antes e depois do procedimento nesta quinta-feira (7/11).





"Com muito carinho e dedicação, realizamos um tratamento facial especial para o nosso prefeito, reforçando nosso compromisso em cuidar da estética de líderes que representam nossa cidade!", escreveu a JK Estética Avançada.

A clínica já atendeu outras figuras famosas, como o comediante Fábio Porchat, a influenciadora Karoline Lima, a ex-BBB Sarah Andrade e a modelo Isabeli Fontana.





Nunes tem 56 anos. Nas fotografias comparativas, é possível ver uma diminuição nas rugas do prefeito, além de alterações no queixo e no nariz.

O Correio entrou em contato com a assessoria de Nunes em busca de maiores informações. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Veja as fotos de Nunes: