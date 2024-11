A vereadora Flávia Borja (DC), reeleita para um segundo mandato na Câmara Municipal de Belo Horizonte, afirmou em entrevista ao Estado de Minas, nesta quinta-feira (7/11), que irá continuar fiscalizando o que chamou de “doutrinação nas escolas” na próxima legislatura. Flávia ainda declarou ser a favor das escolas cívico-militares na capital mineira.





“A doutrinação é a questão de tirar dos pais o direito de educar os seus filhos de acordo com seus princípios e valores. O Brasil é signatário de um tratado que dá esse direito aos pais e muitas vezes essa visão de trabalhar algumas antes do tempo, uma visão diferente, de respeito às religiões. Eu acabei me tornando uma referência nesse sentido. Recebo muitas denúncias de muitos pais, quase me tornei uma xerife das escolas ”, afirma.





Sobre as escolas cívico-militares, a parlamentar acredita que pode ser uma solução para a educação de BH. “Eu sou a favor e defendo. Eu acho que é uma escola que preserva muito a questão da disciplina, do respeito à autoridade, algo que já tá dando certo, não é um experimento, é algo que comprovadamente tem resultados".

Borja foi reeleita com mais de 16 mil votos, a sétima maior votação para o legislativo municipal em outubro. A parlamentar também é pastora, defende pautas conservadoras e é autora do projeto de lei (PL) que instaurou o Censo do Aborto, que estipula a coleta de dados sobre abortos feitos de forma legal nos hospitais da capital.





