O deputado e ator Mario Frias (PL-SP) foi internado no Hospital Santa Lúcia Sul, em Brasília, na tarde desta quarta-feira (6/11), para fazer um cateterismo, após sentir dor no peito e uma perna gelada. Segundo a equipe do parlamentar, os médicos ainda avaliam se foi um novo infarto.





Frias já teve um infarto em julho de 2022, quando foi internado no mesmo hospital.





Em agosto do ano passado, o ex-chefe da Cultura de Bolsonaro passou três dias internado por uma suspeita de trombose, passando por um cateterismo e uma angioplastia. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o parlamentar agradeceu o apoio recebido e afirmou que ganhou "mais uma chance" devido ao diagnóstico final, que indicou apenas "pequenas obstruções de gordura".





O ex-secretário da Cultura do governo Bolsonaro ainda teve um princípio de infarto em dezembro de 2021. Ele também passou por cateterismo depois de ser levado às pressas para o hospital na ocasião.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Menos de seis meses depois, o ator foi novamente internado, com uma angina aguda e suspeita de princípio de infarto. O episódio, porém, de acordo com o próprio Frias, não teve nada a ver com coração. "É uma cirurgia de quadril que eu tenho que acabou me dando um susto, por causa de uns remédios que eu tomei para dor, acabei me sentindo mal", disse o ex-secretário de Bolsonaro na época.