O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que 625 cidades mineiras estão em perigo para alagamentos em decorrência de chuvas intensas. O alerta é válido até as 10h desta quinta-feira (14/11).

De acordo com o Inmet, as precipitações, com intensidade entre 30 mm/h e 60 mm/h, podem ser acompanhadas de ventos fortes, variando de 60 km/h a 100 km/h. Veja a relação completa das cidades no fim da matéria.

Além dos alagamentos, há possibilidade de queda de galhos de árvores, descargas elétricas e risco de corte no fornecimento de energia elétrica, segundo o Inmet.

Veja as orientações

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos nas proximidades de torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Caso possível, desligue o quadro geral de energia.

Outras informações e orientações podem ser obtidas com a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH.

Os alertas também podem ser acompanhados pelo Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço defesacivilbh.

No restante do estado, a população pode obter os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada em seguida. O serviço é gratuito.

Lista de cidades em alerta por ordem alfabética