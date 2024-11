Temporal provocou erosão e queda de barragem no Parque Lagoa do Nado, no Bairro Itapoã, na Região da Pampulha, em BH

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de risco geológico forte nas regionais da Pampulha, Venda Nova, Norte, Noroeste e Leste da cidade. O aviso foi dado em decorrência dos volumes de água registrados nas últimas horas e a previsão de novas chuvas. O comunicado é válido até a próxima segunda-feira (18/11).

Segundo a Defesa Civil, está prevista chuva acumulada de 70 mm em 72 horas nas cinco regionais.

Cinco regionais de BH estão em alerta vermelho para risco geológico Defesa Civil de Belo Horizonte

Na última quarta-feira (13/11), a chuva na Região de Venda Nova ultrapassou 30% do esperado para todo o mês em Belo Horizonte em apenas duas horas. De 14h10 às 16h10, foram registrados 74,4 milímetros (mm) na regional. A média climatológica para novembro é de 236mm.

É recomendado prestar atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos e ter cuidados com queda de muros, deslizamentos e desabamentos.

Caso algum dos sinais seja observado, a instrução é sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil, no número 199. Em caso de emergência, chamar também o Corpo de Bombeiros Militar pelo 193.

Atente-se aos sinais de deslizamento



• Trinca nas paredes

• Água empoçando no quintal

• Portas e janelas emperrando

• Rachaduras no solo

• Água minando da base do barranco

• Inclinação de poste ou árvores

• Muros e paredes estufados

• Estalos





Recomendações



Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos

Coloque calha no telhado de casa

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água

Não jogue lixo ou entulho na encosta

Não despeje esgoto nos barrancos

Não faça queimadas

Dicas para manutenção de muros

Verifique periodicamente: Faça inspeções regulares para identificar fissuras, rachaduras ou inclinações anormais

Evite acúmulo de água: Garanta que a água da chuva escoe adequadamente, pois a infiltração pode enfraquecer a estrutura

Conserte fissuras: Pequenas rachaduras podem ser sinal de problemas maiores no futuro, por isso, trate-as com atenção

Contrate profissionais: Em caso de muros com danos aparentes, é recomendável consultar um engenheiro para avaliar a estrutura e recomendar medidas de reforço

Evite sobrecarga: Não coloque peso excessivo sobre o muro, como vasos ou outros objetos pesados, que podem comprometer sua estabilidade

Emissão de alertas



Os belo-horizontinos podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.