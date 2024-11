O feriado de Proclamação da República, celebrado nesta sexta-feira (15/11), prolonga o fim de semana para os belo-horizontinos, que podem esperar céu nublado com possibilidade de chuvas a qualquer momento.

A quarta-feira (13/11) foi marcada por chuvas extremamente fortes na capital. Segundo a Defesa Civil municipal, as avenidas Vilarinho, Álvaro Camargos, Sebastião de Brito e Cristiano Machado foram interditadas em razão do risco de transbordamento do Córrego Vilarinho e do Córrego Pampulha.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, as regiões Noroeste, Oeste e Barreiro registraram chuva moderada. Na parte da tarde, a bacia de contenção construída na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, ficou sobrecarregada devido ao temporal.





Segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Anete Fernandes, as condições de chuva, que permanecem por todo o estado, acontecem devido à uma frente fria que está passando pelo litoral, e direcionou um canal de umidade que estava entre as regiões norte, centro-oeste e sudeste para Minas Gerais.

“Tanto hoje quanto amanhã tem condição de chuva em todo o estado. Para amanhã a gente espera um volume de chuva mais acentuado no Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Hoje (13/11), a expectativa já era de que teríamos um volume grande de chuva na região metropolitana de Belo Horizonte, na Zona da Mata e no sul de Minas”, explicou.

Anete destacou que este canal de umidade que chega ao estado abre a quinta-feira (14/11) com chuvas mais pesadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. “Para a gente aqui (em Belo Horizonte) é uma quinta-feira de chuva mais contínua”. O céu ficará nublado e há possibilidade de chuva a qualquer hora. Na parte da tarde e da noite céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre 17ºc e 26ºC.





Na sexta-feira (15/11), o feriado promete alívio na nebulosidade e redução das chuvas. A previsão é de que a nebulosidade reduza no fim da tarde. As temperaturas podem variar entre 17ºC e 25ºC.

Já no sábado (16/11), o céu será parcialmente nublado e há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, típicas da primavera, acompanham as temperaturas, que variam entre 17ºC e 27ºC.





No domingo (17/11), as temperaturas continuam em alta, com a máxima chegando aos 28°C. O céu continua parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas. A temperatura mínima vai ser de 18ºC.

A meteorologista destacou que, por enquanto, a previsão do tempo está dentro da normalidade, pois ainda não ocorreu nenhuma chuva exagerada no estado. Segundo Anete, novembro é um dos meses mais chuvosos do ano, e 2023 foi muito seco: “nós estamos na estação chuvosa, então daqui para frente as chuvas tendem a ser frequentes”.

Risco geológico

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta nesta quinta, explicando que, em virtude dos volumes de chuvas registrados nas últimas horas e a previsão de novas chuvas, existe risco geológico forte nas regionais Leste, Nordeste, Norte, Pampulha e Venda Nova até a próxima segunda-feira (18/11): “recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos”.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH.

Pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Confira dicas de prevenção em casos de chuvas fortes:

Não atravesse a enxurrada

Mude seu trajeto para evitar locais com histórico de alagamentos

Em caso de raios, procure abrigo em construções e veículos e evite ficar debaixo de árvores. Se estiver ao ar livre e sem abrigo, fique agachado, com os pés juntos e a cabeça abaixada, mantendo-se o mais baixo possível.

Se ouvir sons de rachaduras no solo ou notar movimentos de terra, saia imediatamente da área afetada, e não retorne ao local até a devida liberação.

Atenção motorista! Em caso de fortes chuvas, só siga adiante se a água estiver abaixo do meio das rodas. Se a água ultrapassar o meio da porta, suba para o teto e use o cinto de segurança para se segurar. Não subestime a força da água!

Em caso de emergência, ligue: 190 PMMG, 193 Bombeiros, 199 Defesa Civil.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice