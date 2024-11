A chuva atingiu vários pontos de Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira (13/11). Por volta das 15h15, cinco regiões da capital mineira registraram chuvas "extremamente fortes", com volume superior a 5 mm a cada 5 minutos.

Na Rua Dr. Álvaro Camargos, em frente à UPA Venda Nova, a enxurrada chegou a cobrir carros. A Avenida Cristiano Machado, na Pampulha, também apresenta vários pontos de alagamento.

Com o risco de transbordamento dos córregos Nado e Vilarinho, as avenidas Álvaro Camargos e Vilarinho, em Venda Nova, foram interditadas. Na Pampulha, em função do alto risco de transbordamento do córrego Suzana/Pampulha, as avenidas Cristiano Machado e Sebastião de Brito também foram bloqueadas.





Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), há seis ocorrências relacionadas a alagamentos e inundações em Belo Horizonte. Na Região Metropolitana, o número sobe para 13. No Barreiro, os bombeiros foram acionados para socorrer uma vítima em situação de alagamento.





No Bairro Nova Vista, na Região Leste, uma equipe dos bombeiros foi enviada para atender a ocorrência de um carro ligado e submerso. Segundo a corporação, ainda não é possível confirmar se há vítimas dentro do veículo.





De acordo com os bombeiros, outra equipe foi enviada para o bairro Coqueiros, na Região Noroeste, para resgatar uma mulher que está presa em uma loja, que também está sendo afetada por alagamentos.

No Jardim Vitória, na regional Nordeste, conforme o CBMMG, as fortes chuvas causaram o desabamento de um muro, mas não houve registro de vítimas.