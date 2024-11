crédito: EPR Via Mineira/Divulgação

Antes de seguir viagem, os motoristas devem verificar as condições de seus veículos e programar seu deslocamento, orienta concessionária

A BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata, pode ter 15% de aumento no fluxo de veículos entre esta quarta-feira (13/11) e domingo (17/11), informou EPR Via Mineira, concessionária que administra o trecho. A expectativa de trânsito mais intenso decorre do feriado de Proclamação da República, celebrado na próxima sexta-feira (15/11).

Antes de seguir viagem, os motoristas devem verificar as condições de seus veículos e programar seu deslocamento. As condições de trânsito e clima na rodovia podem ser conferidas pelo telefone 0800 003 1040, pelo perfil da concessionária no X (antigo Twitter) e pelo canal no WhatsApp .

Para uma viagem mais tranquila, recomenda-se que os motoristas, a fim de evitar o tráfego intenso, considerem os melhores dias e horários: quarta-feira (13/11) à noite e quinta-feira (14/11) até as 14h. No retorno, no domingo (17/11), o período da manhã costuma ser mais tranquilo na rodovia.

Os dias e horários com maior fluxo de veículo, segundo a concessionária, são: quinta-feira (14/11), a partir das 16h; e sexta-feira (15/11), entre 6h e 11h. No retorno, no domingo (17/11), o trânsito começa a ficar mais pesado a partir das 14h.

Reforço no atendimento

A EPR Via Mineira terá um reforço com equipes adicionais de guincho, inspeção e operadores nas praças de pedágio. As equipes estarão disponíveis 24 horas por dia nas cinco bases operacionais. Veja os locais:

KM 568,8 - Nova Lima

KM 609,8 - Congonhas

KM 660,3 - Carandaí

KM 710,0 - Barbacena

KM 748,1 - Santos Dumont

Praças de pedágio

KM 576,7 - Itabirito

KM 642,6 - Conselheiro Lafaiete

KM 714,2 – Barbacena

A EPR Via Mineira oferece o Desconto para Usuários Frequentes (DUF), que reduz progressivamente a tarifa de R$ 12,70 em até 70% para veículos leves que utilizam a rodovia com frequência. Veículos com TAG de cobrança eletrônica podem aproveitar o Desconto Básico de Tarifa (DBT) de 5%.