Os mineiros que estão se preparando para pegar a estrada no feriado prolongado de Proclamação da República vão encontrar as rodovias mais movimentadas a partir de hoje (14/11). Com o fluxo intenso, a recomendação é de muita cautela, seja nos trechos conhecidos pela alta incidência de acidentes ou naqueles aparentemente mais tranquilos. Na fórmula do perigo entram também a previsão de chuva, já que pancadas mais fortes devem cair já nesta noite, seguidas por chuvas isoladas até domingo (17/11).



Na BR-040, que liga Belo Horizonte a Juiz de Fora, o movimento promete crescer cerca de 15% — ou seja, até 240 mil veículos devem passar por lá até domingo, segundo a EPR Via Mineira, concessionária que administra o trecho. Para dar conta do fluxo, a concessionária montou um esquema especial com equipes extras, guinchos e ambulâncias distribuídos pela rodovia, com atenção especial para as manhãs de sexta-feira (15/11) e domingo. A EPR orienta os motoristas a revisarem seus veículos e evitarem os horários de pico. Já a concessionária responsável Em Nova Lima, a AMG-900, que liga à região ao distrito de São Sebastião das Águas Claras, conhecido como Macacos, também opera em meia pista desde março, por causa de uma cratera à beira da estrada. Já na MG-262, entre Sabará e Caeté, o tráfego está limitado desde abril devido ao abatimento da estrutura.pela BR-381, a Fernão Dias, não respondeu até o fechamento desta edição sobre o esquema que pretende adotar.



Além do aumento de fluxo, Minas Gerais enfrenta uma combinação perigosa de más condições nas rodovias e a chegada das chuvas de fim de ano, situação que eleva os riscos de deslizamentos, aquaplanagem e acidentes em trechos com visibilidade comprometida por neblina. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, há ao menos 10 bloqueios parciais nas estradas, conforme o mapa de interdições do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), que pode ser consultado no site do órgão. Em Contagem, o trecho da LMG-808 que leva à MG-432 está com meia pista desde setembro devido a uma erosão que ameaça a estrutura.

Ao todo, 39 trechos em Minas Gerais funcionam em meia pista, com condições muitas vezes precárias. A maior parte desses problemas concentra-se na Zona da Mata, com erosões, deslizamentos, crateras e falhas estruturais em pontes, em boa parte resquícios das chuvas do início do ano.



CUIDADOS NA VIAGEM



O especialista em trânsito Silvestre de Andrade alerta que o perigo nas rodovias mineiras não se limita aos pontos mais conhecidos pelos motoristas. "Há trechos de retas longas, onde o motorista costuma manter a velocidade alta, mas, nesses casos, a atenção deve ser dobrada para evitar distrações", explica. Andrade ressalta que o excesso de confiança, somado a uma pequena distração, pode resultar em acidentes graves — ainda mais se a pista estiver molhada e com risco de aquaplanagem. Ele sugere uma dica prática para verificar a segurança: se o motorista olhar pelo retrovisor e não enxergar as marcas dos pneus no asfalto molhado, é sinal de que a velocidade está acima do seguro.

Outro problema são os buracos, espalhados por diversas rodovias do estado. Ao tentar desviar deles, o motorista pode acabar colidindo com veículos na faixa ao lado ou perdendo o controle do carro. Andrade adverte que os danos causados pelos buracos podem afetar pneus e suspensão. “O ideal é que o motorista diminua a velocidade ao passar por esses pontos críticos e mantenha uma distância segura do carro à frente, para evitar manobras bruscas,” aconselha o especialista.



Nas rodovias de pista simples, Andrade chama atenção para o perigo das ultrapassagens arriscadas, que muitas vezes resultam em colisões graves. "Esse tipo de rodovia aumenta o risco de colisões frontais durante as ultrapassagens, que, em muitos casos, acabam em tragédias”, alerta. Ele reforça que a paciência e o respeito à sinalização são fundamentais, lembrando que nesses trechos também pode haver pedestres em áreas próximas a zonas urbanas, aumentando o risco de atropelamentos.

O especialista reforça ainda a importância de uma boa preparação antes de pegar a estrada. Além de revisar pneus, freios, faróis e limpadores de para-brisa, ele orienta o uso obrigatório do cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo, incluindo os passageiros do banco traseiro. Quem viaja com crianças deve garantir que estejam devidamente acomodadas em cadeirinhas adequadas. Além de serem mais seguras, as cadeirinhas ajudam a evitar ferimentos graves em caso de colisão ou freada brusca. Ele lembra ainda que, em viagens longas, o motorista deve fazer pausas regulares ou revezar a condução com um passageiro para evitar o cansaço excessivo, que reduz os reflexos e a capacidade de resposta.