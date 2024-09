A próxima edição do Carnaval de Belo Horizonte já tem data marcada: será de 15 de fevereiro a 9 de março de 2025. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (19/09), anunciou o calendário oficial da folia e a expectativa de atrair meio milhão de foliões a mais do que na última edição. Durante o evento, também foram divulgadas as datas para o lançamento dos editais e o cadastro de ambulantes.





A festa já tem um orçamento garantido de R$20 milhões. Deste montante, 38% será investido no patrocínio aos blocos de rua. A previsão é de que os recursos sejam liberados ainda neste ano. O edital está previsto para ser publicado na primeira semana de outubro. “É suficiente? Não sei. Mas é por isso que eu faço aqui um apelo a todas as grandes empresas que queiram participar com a gente que venha fazer patrocínio para tornarmos essa festa ainda maior”, afirmou o prefeito de BH, Fuad Noman (PSD).





Depois de receber 5,5 milhões de foliões nas ruas em 2024 —estimativa que considera a soma de participações em todos os blocos de rua que desfilaram na capital mineira—, a prefeitura agora estima aumentar em quase 10% o número de foliões nas ruas.





Nesta quinta, a prefeitura assinou um convênio com o Sebrae Minas para elaboração de um estudo que viabilize a sustentabilidade financeira e a geração de renda de blocos e escolas de samba ao longo de todo o ano. “A autossuficiência dos blocos e escolas de samba é muito positiva para a identidade do carnaval”, disse o prefeito de BH, Fuad Noman (PSD).





Cadastro de ambulantes





O cadastramento de ambulantes para o Carnaval 2025 começa em dezembro. Depois das grandes filas de comerciantes para realizar a inscrição, a próxima edição será em formato híbrido: presencial e on-line. A entrega das credenciais será em fevereiro.

Em 2024, quase 21 mil pessoas se credenciaram para trabalhar como vendedores ambulantes no carnaval de 2024. Pós-festa, muitos reclamaram da pouca fiscalização do credenciamento por parte da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o que aumentou a concorrência e deixou no prejuízo muita gente que tinha expectativa de garantir uma renda extra e um lucro efetivo.