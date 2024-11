Recuperar o carro. Essa é a estratégia do Corpo de Bombeiros para tentar encontrar o padeiro Fabiano Lucas, de 30 anos, que caiu no Rio das Velhas na madrugada desse domingo (17/11), na altura de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





O acidente ocorreu por volta das 3h40 na chamada “Ponte Velha”, no Bairro Campinho de Baixo, saída da Serra do Cipó. Fabiano retornava da Serra com um grupo de amigos e, conforme o Corpo de Bombeiros (CBMMG), estava sozinho no carro enquanto um casal seguia o trajeto em outro veículo.

Em dado momento do percurso, o jovem optou pelo caminho alternativo da antiga ponte, local conhecido pelos acidentes ali ocorridos frequentemente. Segundo os militares, após uma curva para acessá-la, perdeu o controle da direção e caiu de cerca de 10 metros no rio.

O veículo ficou submerso, com a parte traseira e rodas viradas para cima. Outros viajantes viram o acidente e acionaram os bombeiros. “De acordo com as testemunhas, um grupo de amigos retornava de uma festa em dois carros quando um dos veículos caiu da Ponte do Rio das Velhas”, diz o Boletim de Ocorrências.

O carro acabou afundando e sendo levado pela força da correnteza. Quando os bombeiros chegaram ao local, já não havia mais evidências da queda no lugar apontado como referência pelas testemunhas.





Ainda durante a madrugada, as equipes atuaram nas imediações de difícil acesso, com pouca iluminação, segundo a corporação. O local do acidente está interditado.

Ainda de acordo com os militares, a extensão de área de busca é de aproximadamente 2 km. Com as chuvas, o nível das águas está alto, cerca de 3 metros de profundidade, e, além da dificuldade de acesso, o lugar está poluído e sem visibilidade.

Eles seguem buscando o veículo na expectativa do corpo da vítima estar presa dentro dele.





Com Nathaly Escobar, estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata