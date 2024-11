O desmoronamento de um barranco à margem da Avenida Teresa Cristina, no final do viaduto da Avenida General David Sarnoff com a Avenida Tito Fulgêncio, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, interdita parcialmente a via no sentido Betânia (BH).

Segundo a Transcon, concessionária que está dando apoio na ocorrência, máquinas estão no local para remover a terra da via. A faixa da direita está interditada e a da esquerda liberada.

Ainda de acordo com a concessionária, a perícia da Polícia Civil de Minas gerais (PCMG) foi acionada. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a PCMG, mas não obteve retorno.