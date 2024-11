O alerta do Inmet define volume de chuvas de até 50 mm por dia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de ‘perigo potencial’ para fortes chuvas no Vale do Mucuri, Norte de Minas, Jequitinhonha e Noroeste de Minas.

O aviso define risco classificado como baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta teve início nesta segunda-feira (18/11) e é válido até as 10h desta terça-feira (19/11).





De acordo com o Inmet, ao menos 127 cidades podem registrar volume de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia e ventos entre 40 e 60 km/h.





Conforme o instituto, as condições meteorológicas estão favoráveis para tempo instável com chuvas típicas da primavera. A temperatura, no entanto, deve subir nos próximos dias, em razão da redução da nebulosidade.





Como existe risco para rajadas de vento e descargas elétricas, o Inmet pediu para que a população não se abrigue debaixo de árvores e nem estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. O instituto também pediu para que as pessoas evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Veja as cidades em alerta

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Almenara

Araçuaí

Arinos

Ataléia

Bandeira

Berilo

Berizal

Bertópolis

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Botumirim

Brasília de Minas

Buritis

Cabeceira Grande

Cachoeira de Pajeú

Capitão Enéas

Caraí

Carlos Chagas

Catuji

Catuti

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Comercinho

Cônego Marinho

Coração de Jesus

Coronel Murta

Crisólita

Cristália

Curral de Dentro

Divisa Alegre

Divisópolis

Espinosa

Felisburgo

Formoso

Francisco Badaró

Francisco Sá

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Gameleiras

Grão Mogol

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Indaiabira

Itacambira

Itacarambi

Itaipé

Itaobim

Itinga

Jacinto

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Jenipapo de Minas

Jequitinhonha

Joaíma

Jordânia

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

Juvenília

Ladainha

Lontra

Luislândia

Machacalis

Mamonas

Manga

Mata Verde

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Monte Formoso

Montes Claros

Montezuma

Nanuque

Ninheira

Nova Porteirinha

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Pai Pedro

Palmópolis

Patis

Pavão

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Pintópolis

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rubelita

Rubim

Salinas

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São Francisco

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Paraíso

São Romão

Serra dos Aimorés

Serranópolis de Minas

Taiobeiras

Teófilo Otoni

Ubaí

Umburatiba

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Grande do Rio Pardo

Varzelândia

Verdelândia

Virgem da Lapa