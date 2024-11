A Polícia Militar localizou carro de motorista de aplicativo morto em assalto no Barreiro

O carro do motorista de aplicativo morto durante um assalto foi localizado na noite desse domingo (17/11) na Região do Barreiro de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, o motorista, de 40 anos, foi baleado ao menos duas vezes no tórax durante um assalto na manhã de ontem no bairro Bonsucesso. Na ação, os suspeitos roubaram o carro da vítima, um Volkswagen Virtus prata.





A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Júlia Kubitschek, mas morreu ao chegar na unidade.

A perícia foi acionada e o caso é investigado pela Polícia Civil.





Na noite de ontem, durante diligências, o carro do motorista de aplicativo foi encontrado na rua Calumbi, no bairro Araguaia, também na Região do Barreiro.





Até o momento, ninguém foi preso.

