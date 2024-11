Passageiros do Metrô BH reclamam de superlotação e atraso na manhã desta segunda-feira (18/11). De acordo com os usuários, as viagens estavam demorando cerca de uma hora, entre as estações Vilarinho e Santa Teresa, causando indignação e fazendo com que as pessoas cheguem mais tarde aos seus destinos.

“Estava todo mundo reclamando da demora do metrô e ainda ter que descer e esperar, todas as pessoas atrasadas. O moço lá no meio estava pedindo que fosse algo melhor programado e avisado, pelo que entendi”, disse um passageiro que não quis se identificar. Outros ironizaram a privatização dos trens ao dizer “Isso aí. Privatiza que melhora, né?”.

Para a estudante da Puc-Minas Maria Alice Aguilar, de 22 anos, a falta de informação sobre a manutenção na via é revoltante, pois as pessoas acabam se atrasando para seus compromissos.

“Gastei uma hora e meia pra fazer um trajeto que geralmente dura 40 minutos. A cada estação o metrô parava e ficava 10 minutos aguardando liberação da via, além da baldeação que tem que ser feita na estação Santa Teresa. O mais absurdo é a falta de informação e organização, todo mundo chega atrasado no trabalho e faculdade”, relata a jovem.

Obras

O motivo do atraso é a substituição de trilhos em trecho de 245 metros entre as estações Santa Efigênia e Santa Teresa, que teve início na quinta-feira (14/11). A previsão é que as obras acabem no próximo domingo (24).

Com a manutenção, os intervalos entre os trens estão sendo de 13 minutos nos horários de pico em dias úteis, além de ser necessário que os passageiros façam baldeação na estação Santa Teresa. Essas alterações ocorrem porque o metrô passa a operar em linha única, alternando os sentidos.

A recomendação é que os usuários do metrô cheguem com antecedência para realizar as viagens. No feriado de Consciência Negra, na quarta-feira (20/11), e no próximo fim de semana, a operação será diferente. O tempo de espera será de 20 minutos e os passageiros não vão precisar fazer baldeação.