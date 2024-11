O motorista alcoolizado que causou um acidente de trânsito em Uberaba, no Triângulo, e matou uma mulher grávida, além de ferir duas crianças, de 6 e 9 anos, foi preso nesse domingo (17/11). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a gestante, de idade não informada, estava grávida de 36 semanas. O bebê também não sobreviveu.

Segundo a PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e verificaram que a mulher e o feto não tinham batimentos cardíacos. Foi constatado que a vítima teve traumatismo craniano encefálico grave e broncoaspiração maciça.

O condutor do veículo, de 25 anos, relatou que os passageiros estavam voltando de uma festa e que estavam em alta velocidade ao colidir na barreira central da ponte da avenida. Ele também informou que a criança de 6 anos era seu filho e que a outra, de 9 anos, era filho da mulher que morreu.

As crianças estavam no banco de trás e com o impacto da batida, tiveram sangramento no nariz e edema nos olhos. O menino de 9 anos ainda perdeu quatro dentes e teve edema na boca. Eles foram conduzidos ao Hospital das Clínicas e apresentavam suspeita de traumatismo craniano.

Os policiais notaram sintomas de embriaguez no motorista e constataram a influência de álcool. Com isso, foi dada a voz de prisão. Ele também foi encaminhado ao hospital sob escolta da PM e depois foi encaminhado a delegacia de plantão.