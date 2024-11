Por volta das 6h desta segunda-feira (18/11), dois homens compareceram ao quartel da Polícia Militar (PMMG) em Camanducaia, na Região Sul de Minas Gerais, conduzindo seu irmão, que confessou ter matado a companheira e a filha, de apenas 3 anos, em sua casa, no Bairro dos Ferreiras, na Zona Rural da cidade de Itapeva.





Segundo o relato dos familiares, o autor do crime havia telefonado para eles, admitindo o que tinha feito. Os irmãos, então, foram até a residência e o encontraram deitado em uma cama com um corte profundo no braço. Mulher e criança já estavam sem sinais vitais.

Segundo a PM, o homem apresentava sinais de uso de entorpecentes e, conforme contaram os irmãos, "sofre de transtornos mentais e estava visivelmente abalado”.





O local foi isolado pelos militares, e a perícia, acionada. O caso segue sendo investigado e sob responsabilidade da Polícia Civil (PCMG).





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata