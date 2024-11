Acidente aconteceu na BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo

Uma carreta, carregada com alimentos congelados, se envolveu em um acidente na tarde deste sábado (16/11), na BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas Gerais, e teve a carga saqueada, mesmo com seu baú intacto após uma batida.

Testemunhas disseram que o motorista ficou bastante apreensivo, pois os saqueadores ameaçaram o condutor e pessoas que usavam câmeras para registrar o ocorrido.

De acordo com o Serviço Voluntário de Resgaste (Sevor), que prestou atendimento ao motorista da carreta baú, um veículo não identificado colidiu na lateral dela e danificou o tanque de combustível, espalhando óleo na pista.

O veículo que provocou o acidente evadiu do local. Já o condutor da carreta permaneceu parado devido ao problema mecânico. Enquanto isso, pessoas saquearam a carga, mesmo que o baú não tenha tido dano.

O condutor da carreta não sofreu ferimento e assinou termo de recusa de atendimento pela equipe de resgate. O acidente foi no KM 368 da rodovia.



