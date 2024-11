Clarice foi resgatada, é muito medrosa e não se interage bem com estranhos

Você viu a Clarice? A vira-lata, que se parece com um cachorro Golden, se soltou de sua coleira no Bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, quando estava indo para o veterinário no dia 26 de outubro. Desde então, sua tutora, Simone de Paulo, de 45 anos, pede ajuda para localizá-la e está oferecendo uma recompensa de R$ 3 mil.





A cadela é de porte médio, tem a pelagem longa e caramelo, e o nariz marrom claro. Além disso, Clarice tem apenas três dedos na pata esquerda dianteira. Simone conta que Clarice foi resgatada e, por ser muito medrosa, tudo indica que sofria maus-tratos.





De acordo com a tutora, a cachorra não interage bem com estranhos, ficando acuada e tremendo. Clarice se soltou da coleira ao ir em uma clínica veterinária na Rua Deputado André de Almeida, no Bairro Ouro Preto.





Clarice, cadela que fugiu no Bairro Ouro Preto, tem apenas três dedos na parta dianteira esquerda Arquivo Pessoal

“Eu estava forçando que ela fosse ao pet shop para receber os cuidados básicos como tosa, banho e vacinas. E, aos poucos, também ir se acostumando com o ambiente. Só que, quando chegamos na entrada na clínica, ela empacou e, como não consigo carregá-la porque ela já está com 20Kg, eu tentei puxar e ela se soltou”, conta Simone.





A esperança da enfermeira é que alguém tenha acolhido Clarice e ainda não tenha visto suas publicações. “Até agora algumas pessoas entraram em contato, mas mostrando cachorros parecidos. Apesar de já ter 20 dias eu tenho esperança que vamos achá-la. Estou oferecendo a gratificação de R$ 3 mil para que a pessoa que estiver com ela fique estimulada a entregá-la”, afirma.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Quem tiver notícias da Clarice pode entrar em contato pelo telefone (31) 99691-1173.