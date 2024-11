A jovem Thainara Vitória Francisco Santos, de 18 anos, morreu grávida de 4 meses enquanto era conduzida pela Polícia Militar (PMMG) de Governador Valadares, depois que uma ocorrência de detenção por homicídio terminou em violência.

A morte ocorreu na noite da quarta-feira (14/11). Os policiais envolvidos foram afastados e serão ouvidos. A mãe de Thainara, Juciléia dos Santos da Cruz, de 46 anos, afirma que ela e o irmão dela foram agredidos covardemente pelos policiais. Ela disse ainda que o filho, que é do espectro autista, atacou um militar, foi agredido e a irmã tentou defendê-lo.

Os policiais foram destacados para procurar por um adolescente de 15 anos suspeito de envolvimento na morte de um homem de 22 anos, no Bairro Conquista. Segundo informações da PMMG eles foram ao bairro vizinho, Vila dos Montes, e no Residencial Ibituruna souberam que o suspeito estava dentro do apartamento da mãe da jovem morta.

De acordo com a mãe de Thainara, quando chegaram os militares a trataram com muita educação. "Queriam conversar com o rapaz (suspeito de homicídio). Fizeram a abordagem deles. Meu menino (irmão de Thainara) estava sentado no sofá. Pediram para ele sair. Não sei o que arrumaram com meu menino. Ele tem TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade). Ele é muito nervoso. Não sei se falaram alguma coisa com ele. Aí, ele pegou e avançou no policial. Aí, juntaram quatro policiais para bater nele. Dando chutes nele. Dando bicudas nele e na minha filha", conta a mulher.

Ela conta que passou mal durante a briga e foi a última vez que viu a filha com vida e que só soube da gravidez de quatro meses quando foi ao Instituto Médico-Legal (IML) para fazer a liberação do corpo. "(Os policiais) Puxaram ela (Thainara) pelo pescoço e começaram a dar socos e chutes nela. No meu menino também. Juntaram quatro policiais. Eu passei mal e uma vizinha me levou para fora do prédio. Jogaram ela (Thainara) dentro do carro de polícia e levaram ela para o hospital, mas ela já chegou morta", disse Juciléia.

Segundo descrito na ocorrência lavrada pelos policiais militares envolvidos, a ação da polícia foi uma reação a agressões sofridas. "Os militares tentaram realizar a condução do suspeito, mas foram atacados e agredidos por pessoas conhecidas dele, sendo necessário repelir as injustas agressões. Uma mulher tentou intervir na ação policial e foi presa. Porém, durante a ocorrência, ela passou mal e foi socorrida pelos militares para uma unidade de saúde. Ao chegarem à Unidade de Pronto Atendimento, foi constatado o óbito”, foi registrado na ocorrência.

Ao entrar na viatura sob ordem de detenção por Ambos foram então detidos por resistência e lesão corporal contra os policiais, Thainara começou a sentir-se mal e teve ânsia de vômito. Diante disso, foi conduzida à UPA de Vila Isa, porém, já chegou sem vida. A equipe médica confirmou o falecimento, mas não forneceu informações sobre o que ocorreu durante o atendimento.

Momento em que Thainara e o irmão estão envolvidos em briga com os policiais militares no seu prédio Reprodução/Redes Sociais

O adolescente suspeito de participar do assassinato foi detido e levado para a delegacia. Após as medidas protocolares, foi liberado por falta de provas que justificassem sua apreensão.

A 8ª Região da Polícia Militar que comanda o policiamento em Governador Valadares e outras cidades do Leste de Minas divulgou uma nota sobre o ocorrido. "A Policia Militar de Minas Gerais informa que está apurando os fatos relativos a uma ocorrência registrada no Bairro Vila dos Montes. O compromisso da instituição é com a transparência e a verdade, e as investigações estão sendo conduzidas de forma rigorosa para assegurar que todos os detalhes sejam esclarecidos. mais informações serão divulgadas à medida que os procedimentos forem avançando e com devido respeito à legalidade e aos direitos de todos os envolvidos."

A Polícia Civil também divulgou nota informando que investiga a morte de Thainara. "A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito para apurar o fato registrado nesta madrugada (15/11), em Governador Valadares, e aguarda a conclusão do laudo pericial para atestar as circunstâncias e a causa da morte da mulher, de 18 anos. Com o avanço dos procedimentos, outras informações poderão ser divulgadas.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A Escola Estadual Bom Pastor onde Thainara estudou manifestou pesar. "Equipe gestora, professores e demais funcionários da Escola Estadual Bom Pastor manifestam o mais profundo pesar sobre o falecimento da nossa ex-aluna Thainara Vitória F, Santos. Na oportunidade prestamos nossas condolências a todos os familiares e amigos."